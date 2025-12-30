Источник: «Рубин» выбрал нового главного тренера команды

Фото: fcastana.kz

Футбольный клуб «Рубин» из Казани определился с кандидатурой нового главного тренера. По данным телеграм-канала инсайдера Ивана Карпова, им станет сербский специалист Срджан Благоевич.

Ранее Благоевич уже был близок к переходу в российский чемпионат: его кандидатуру рассматривали в московском «Спартаке», но стороны не пришли к согласию. Свою последнюю тренерскую работу сербский наставник проводил на родине, руководя белградским «Партизаном».

До этого основным претендентом на пост считался российский тренер Виталий Кафанов.

В зимний перерыв «Рубин» вошел, занимая седьмое место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 23 очка в 18 матчах. В прессе активно обсуждалась возможная отставка с поста главного тренера Рашида Рахимова, которая, по всей видимости, состоится.