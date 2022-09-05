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Спорт
5 сентября 2022  18:55
Cергей Гаврилов

Источник: «Рубин» примет участие во втором сезоне Медиалиги

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Медийная команда «Рубина» примет участие во втором сезоне Медиалиги, который стартует в середине сентября.  Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, в Медиалиге команду казанского клуба могут представить бывшие игроки клуба Евгений Баляйкин и Олег Кузьмин, воспитанники академии «Рубина», а также хип-хоп-исполнитель Нурминский.

Стоит отметить, что если это произойдет, то казанский клуб станет первым среди профессиональных футбольных команд, кто заявился в Медиалигу.

#футбол #фк рубин
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