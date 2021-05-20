Источник: «Рубин» предложил контракт форварду сборной Венесуэлы

Казанский «Рубин» в ближайшее время оформит трансфер венесуэльского нападающего Эрика Рамиреса, сообщает Sport24.

22-летний габаритный центрфорвард ростом 190 см выступает за словацкий клуб ДАК-1904 из города Дунайска-Стреда. По информации издания «Рубин» заплатит за переход Рамиреса 3 миллиона евро. При этом ориентировочная трансферная стоимость игрока по оценке Transfermarkt составляет 700 тыс. евро.

В сезоне-2020/2021 Рамирес провел 33 матча за ДАК-1904, забил 17 голов и отдал 8 результативных передач.

14 октября 2020 года этот игрок дебютировал в составе национальной сборной Венесуэлы, выйдя на замену в игре с Парагваем, правда проведя на поле лишь одну минуту. В дальнейшем Рамирес также привлекался под знамена сборной, но в матчах участия не принимал.

