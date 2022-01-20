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Спорт
20 января 2022  00:08
Cергей Гаврилов

Источник: «Рубин» покинул аналитик Никита Васюхин

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Казанский «Рубин» покинул аналитик Никита Васюхин. Как сообщает «Спорт-Экспресс», клуб решил не продлевать с ним контракт по решению главного тренера Леонида Слуцкого.

Васюхин пришел в казанский клуб из питерского «Зенита» зимой 2021 года и подписал годичный контракт. В «Рубине» он занимался подготовкой теории, видеоматериалов, а также участвовал в селекционной работе.

Интересно, что в прошлом году в беседе со «Спорт-Экспрессом» Слуцкий назвал Васюхина одним из самых профессиональных аналитиков, которых он видел.

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