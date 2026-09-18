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На главную ТИ-Спорт 18 сентября 2026 16:03

Источник: «Рубин» подпишет 24-летнего нападающего Эдди Сальседо по схеме «1+1»

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Источник: «Рубин» подпишет 24-летнего нападающего Эдди Сальседо по схеме «1+1»
Фото: mlssoccer.com

Казанский «Рубин» близок к подписанию контракта с 24-летним итальянским нападающим Эдди Сальседо. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, стороны уже согласовали условия соглашения по схеме «1+1», а завершение сделки ожидается в ближайшее время.

Последним клубом форварда был греческий ОФИ, который он покинул минувшим летом.

В прошедшем сезоне Сальседо принял участие в 36 матчах во всех турнирах, отметившись 13 голами и тремя результативными передачами.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 1,5 млн.

#рубин казань
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