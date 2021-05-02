Источник: «Рубин» поднял цену на Хвичу Кварацхелию

Казанский «Рубин» готов рассмотреть предложения по трансферу грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии, но за 30 млн евро — на 10 млн больше, чем ранее. Об этом сообщает «МК-Спорт» со ссылкой на Eurostavka.

«Наша цена за Хвичу — 30 млн евро», — рассказал спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский.

Отмечается, что с конкретным предложением по переходу 20-летнего Кварацхелии в «Рубин» обратились уже несколько европейских топ-клубов из Италии и Англии.

Ранее казанский клуб оценивал трансфер игрока в 20 млн евро. По данным портала transfermarkt.de, цена грузинского хавбека составляет 15 млн евро.

Добавим, что в нынешнем сезоне Кварацхелия провел в РПЛ 23 матча, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Плюс три гола в восьми матчах за сборную Грузии.