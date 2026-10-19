Источник: «Рубин» не хочет платить отступные за Ильдара Ахметзянова

Фото: ФК «Оренбург»

Ситуация с тренерским штабом «Рубина» остаётся неопределённой. Об этом сообщает Телеграм-кагал ФНЛ с Ильевым.

Франк Артига пока сохраняет пост, но его положение шаткое, а переход Ильдара Ахметзянова застопорился из-за финансовых разногласий и внутренних противоречий в руководстве. Как утверждает источник, «Рубин» не готов платить 100 миллионов отступных за Ахметзянова.

Ранее сообщалось, что «Рубин» готов выплатить «Оренбургу» отступные в 100 млн рублей за 42-летнего специалиста.

Кроме того, Ахметзянов, по имеющейся информации, вообще не в курсе этих переговоров. В «Оренбурге» уверены, что он останется с командой как минимум до ноябрьской паузы на сборные, а скорее всего — до зимы .

По сообщению источника, в руководстве «Рубина» нет единства: одно крыло поддерживает Артигу, другое — выступает против.