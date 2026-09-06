Источник: «Рубин» может уволить Константина Дзюбу из-за сорвавшегося трансфера

Фото: rubin-kazan.ru

В казанском «Рубине» намерены расстаться со спортивным директором Константином Дзюбой. Об этом сообщает Sport Baza. По информации источника, решение связано с неудачей на трансферном рынке — клубу не удалось завершить переговоры по переходу нападающего сборной Сенегала Бамбы Дьенга, который должен был стать заменой Мирлинду Даку. Сделка была близка к завершению, однако в итоге сорвалась.

По данным источника, это стало последней каплей для руководства, которое и до этого выражало недовольство работой Дзюбы, в частности его излишней близостью к агентам. В клубе теперь намерены найти нового спортивного директора, способного выполнить задачу по попаданию команды как минимум в топ-5 РПЛ, ради чего в Казани собираются увеличить бюджет.

Помимо этого, руководство «Рубина» поставило цель увеличить посещаемость домашних матчей. Для привлечения болельщиков на трибуны клуб планирует запустить необычные маркетинговые ходы. Эксперимент стартует уже завтра перед матчем с «Ахматом», где фанатов обещают угощать фирменным пловом и проводить розыгрыши призов.