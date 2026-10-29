Источник: «Рубин» изучает Талалаева и Личку, а Ахметзянова готовят для «Зенита»

Фото: fc-baltika.ru

Казанский «Рубин» прорабатывает несколько кандидатур на случай неудачи Олега Кузьмина, который сейчас исполняет обязанности главного тренера. В шорт-листе клуба на зимнее межсезонье значатся Андрей Талалаев и Марцел Личка. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, приглашение Ильдара Ахметзянова, которого ранее называли главным кандидатом, сейчас затруднено — «Газпром» чинит препятствия. Ахметзянова развивают в «Оренбурге» и держат под возможный переход в «Зенит», когда рано или поздно уйдет Сергей Семак. Что касается Михаила Галактионова, его судьба в «Локомотиве» зависит от решения главы РЖД Олега Белозерова после первой части сезона — пока Белозеров выражает тренеру поддержку.

С Личкой разговор уже был прошлой зимой, но тогда стороны не пришли к соглашению. Талалаев — свежий вариант, который своими достижениями в «Балтике» доказал готовность к повышению и работе в амбициозном клубе. Да, есть репутационные риски, но в последнее время Андрей работает над улучшением имиджа и пытается исключить проявления эмоций, как это было в Казани со знаменитым жестом в адрес балтийского руководства. Это касается не только вспышек характера, но и внешнего облика тренера — недавно он появился на скамейке в пиджаке, что для него нехарактерно.

«На текущий момент «Рубин» ставит на Кузьмина и хочет, чтобы у местной легенды всё получилось. Если Олег успешно дотащит команду до зимы, не провалившись в турнирной таблице, он заслужит доверие на продолжение работы. Однако в клубе готовятся к любому исходу и прорабатывают все возможные варианты, включая даже смену спортивного блока, который сейчас возглавляет Константин Дзюба (хотя на сегодняшний день ему доверяют)», — утверждает Карпов.

Напомним, накануне «Рубин» минимально уступил московскому «Спартаку» (1:0) в гостях в рамках пятого тура Кубка России.