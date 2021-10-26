Источник: «Рубин» интересуется защитником сборной России

Столичные ЦСКА, «Локомотив» и казанский «Рубин» интересуются полузащитником «Зенита» Алексеем Суторминым. Об этом пишет «Чемпионат», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Клубы готовы включиться в борьбу за полузащитника, если ему не удастся договориться с «Зенитом» по новому контракту. Срок действия соглашения футболиста с питерским клубом заканчивается в конце нынешнего сезона.

На игрока сборной России также претендует московское «Динамо», которое минувшим летом готово было купить Сутормина, однако в «Зените» отказались отпускать его.

Напомним, Сутормин пополнил состав «Зенита» летом 2019 года. Ранее футболист выступал за «Рубин», «Волгарь», «Строгино», «Оренбург» и ряд молодёжных клубов. В нынешнем сезоне на счету Алексея 15 матчей во всех турнирах, четыре гола и одна результативная передача.