СМИ: «Рубин» интересуется узбекским защитником

Казанский «Рубин» проявляет интерес к защитнику «Навбахора» и сборной Узбекистана Рустаму Ашурматову, сообщает Metaratings.ru.

По данным издания, интересуются 26-летним футболистом и другие российские клубы, включая представителей РПЛ. Но при этом именно казанцы являются фаворитами в подписании соглашения.

Контракт Ашурматова с «Навбахором» истекает в конце декабря 2022 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока на сегодняшний день в 750 тыс. евро.

В этом сезоне футболист провел 15 матчей за клуб и забил 2 гола.