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Спорт
11 декабря 2021  21:57

Источник: «Рубин» интересуется игроком «Спартака» Александром Ломовицким

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«Рубин» ведет переговоры со «Спартаком» о переходе полузащитника Александра Ломовицкого, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на одного из инсайдеров.

По его информации, переговоры находятся в продвинутой стадии и сделка может быть завершена в ближайшее время. 

23-летний полузащитник с 2006 года находится в системе московской команды, но за основную команду провел только 31 матч, в которых не отметился результативными действиями. Он три раза ездил в аренду: два раза в тульский «Арсенал» и однажды в московские «Химки».

#фк рубин #фк спартак
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