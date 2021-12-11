Источник: «Рубин» интересуется игроком «Спартака» Александром Ломовицким

«Рубин» ведет переговоры со «Спартаком» о переходе полузащитника Александра Ломовицкого, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на одного из инсайдеров.

По его информации, переговоры находятся в продвинутой стадии и сделка может быть завершена в ближайшее время.

23-летний полузащитник с 2006 года находится в системе московской команды, но за основную команду провел только 31 матч, в которых не отметился результативными действиями. Он три раза ездил в аренду: два раза в тульский «Арсенал» и однажды в московские «Химки».