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21:46 Теннисистка Рыбакина обыграла Соболенко в финале US Open
20:59 Выдачи кредитных карт в России достигли максимума с начала 2025 года
13:58 «Такого нет нигде в мире»: кто построил единственный в мире музей внутри Ту-144
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20:32 Путин объяснил многозначность слова «мир» участникам молодежного фестиваля
19:58 Татарстанский дзюдоист Нияз Билалов взял бронзу турнира «Большой Шлем» в Венгрии
19:34 «Нефтехимик» обыграл «Адмирал» со счетом 2:1 в матче КХЛ
19:21 Путин: судьба человека не должна определяться гражданством или статусом
18:41 Ротенберг: возвращение Овечкина в «Динамо» – вопрос к хоккеисту и его семье
18:01 Литва подняла истребитель НАТО из-за стаи птиц, принятой за дроны
17:20 В Госдуме предложили бесплатно подключать льготников к интернету
16:48 «Лежачего, еще и ногами!»: избиение парня в центре Казани сняли на видео
16:38 Боец Аспиналл может лишиться титула UFC из-за проблем со зрением
15:47 В Госдуме предложили приравнять учителей и медиков к госслужащим
15:12 Ксения Алферова отметила поэтический талант пенсионерки из Агрызского района
15:03 Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Нижнекамске увеличилось до 14-ти
14:55 Кириенко: иностранцы чувствуют белую зависть, видя возможности для молодежи в РФ
14:43 Ротенберг: Валиеву и Кондратюка не допускают из-за боязни конкуренции
14:21 Появилась новая мошенническая схема – с бумажными письмами якобы из налоговой
14:03 Абашев: Состояние двоих пострадавших при атаке БПЛА – тяжелое
13:43 Синоптик Тишковец спрогнозировал неустойчивую весну в России в 2027 году
13:05 Пожарные вынесли мужчину из горящего дома в Бавлах
12:51 Женщина погибла на пожаре в нижнекамской пятиэтажке
12:50 Песков допустил проведение трехсторонних переговоров по Украине в октябре
12:35 Водитель Renault погиб, не уступив дорогу фуре на трассе в Татарстане
12:22 Матч «Нефтехимик» – «Адмирал» начнется с минуты молчания
12:21 Мужчина утонул, купаясь в Волге у Зеленого Бора
12:08 Горящий автомобиль Audi сняли на видео в Татарстане
12:06 Российские легковые автомобили начали поставлять в Оман
11:55 В Челнах мужчина погиб в огне, его одежда загорелась от газовой плиты
11:43 Ford зарегистрировал в России товарный знак Mustang
11:23 Канада задерживает выдачу виз российским участникам ЧМ по велогонкам
11:15 Мэр Нижнекамска навестил в больнице пострадавших в результате удара БПЛА
10:56 Потребление алкоголя в России снизилось до уровня 1996 года
10:42 Максимальный размер пенсии: сколько можно будет получать в 2027 году
10:34 Воробьев: идею с буллитами перед матчами КХЛ нужно доработать
10:17 Мэр Нижнекамска указал номера телефонов для жильцов пострадавших от БПЛА домов
10:13 В Болгаре проходит фестиваль воздухоплавания «Мечтатели»
10:07 В результате удара ВСУ по Нижнекамску пострадали 12 человек
09:56 Следком возбудил уголовное дело о теракте после атаки БПЛА на Нижнекамск
09:51 Путин: базовые ценности БРИКС привлекательны для многих в мире
09:32 В России с 2027 года начнут мониторить цены на некоторые продукты
09:21 Вражеские БПЛА уничтожены над Татарстаном, – Минобороны РФ
09:16 Жители пострадавшего от атаки БПЛА дома в Нижнекамске размещены в ПВР
09:08 Ушаков: ОАЭ готовы предоставить площадку для переговоров по Украине
08:37 Прокуратура открыла горячую линию в связи с атакой вражеских БПЛА на Нижнекамск
08:22 Беляев об ударе БПЛА: Это большая трагедия для всего Нижнекамска
08:10 При атаке БПЛА на Нижнекамск погибли двое человек
07:45 Режим беспилотной опасности в Татарстане отменен
07:30 Госжилфонд РТ обеспечил жильем 253 молодые семьи с начала 2026 года
07:00 Бесплатно отучиться на права: кто может в Татарстане
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14:02 Жители Менделеевска представили премьеру спектакля «Вижу. Слышу. Говорю.»
23:48 Ксения Алферова рассказала гостям «Пастернаковских чтений» о жизни Пастернака
22:22 В Менделеевске прошла премьера спектакля «Три» с Нелли Уваровой
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21:37 На «Пастернаковских чтениях» в Менделеевске заложили капсулу времени в 2056 год
19:41 «Боевые Барсы» выиграли Кубок Раиса РТ среди участников СВО по хоккею
19:26 Студотряд из Татарстана стал лучшим на межрегиональной стройке в «Алабуге»
19:08 Имена 103 жителей Аксубаевского района внесли на Доску почета РТ
18:15 Эксперты РТ обсудили приоритеты российской молодежи
17:41 Марат Галеев предложил вернуться к дифференциации тарифов на электроэнергию
17:38 Журналистов приглашают принять участие в конкурсе «РЕБУС: НАСЛЕДИЕ»
17:27 В Тетюшах участнику СВО передали «Ниву» для отправки на передовую
17:15 Татарстанцам предлагают поддержать лучших наставников региона
17:14 Разработки инженеров из РТ представили на технологическом конгрессе в Москве
16:50 Имена 52 жителей Камско-Устьинского района внесли на Доску почета РТ
16:41 В Казани представили новый выпуск «Казанского альманаха»
16:15 Депутат Госдумы Рустам Калимуллин оценил пикетную кампанию «ЕР»
15:49 День поставщика для представителей МСБ пройдет в Казани
15:41 В Татарстане заключено 138 концессионных соглашений
14:25 Начальника локомотивного депо Агрыза наградили за помощь участникам СВО
14:21 Имена врачей онкодиспансера им. Сигала появились на Электронной доске почета РТ
14:15 Спасатели из Вьетнама проведут учения на новейшем полигоне МЧС в Татарстане
14:05 Фестиваль «Всей семьей на старт. Всей семьей на выборы!» пройдет 12 сентября
12:31 «Вперед в СССР»: в Казани открылась выставка о советской эпохе
11:11 В Татарстане за август определили кадастровую стоимость 22,2 тыс. объектов
10:40 В Татарстане членами участковых избиркомов являются более тысячи медработников
10:19 В аппарате полпреда обсудили взаимодействие РАН и регионов ПФО
07:30 Молодежь Татарстана привлекла 1,7 млн руб. на реализацию своих проектов
22:43 Фестиваль труда и доблести прошел в Камско-Устьинском районе
22:08 В Актаныше наградили передовиков труда и семьи участников СВО
20:37 Участник «СВОего бизнеса» в Челнах планирует открыть цветочный магазин
20:01 Сотрудникам «Казметростроя» вручили свидетельства о занесении на Доску почета РТ
19:12 Имена 70 жителей Муслюмовского района внесены на Доску почета РТ
19:02 В селе Нижняя Ошма открыли новое административное здание сельского поселения
18:20 Татарстанцы могут направлять заявки на детско-юношеский конкурс «Роза Ветров»
18:14 В Набережных Челнах подвели итоги конкурса «Лучший водитель грузовика»
18:09 В Казани лектор «Знания» Игорь Гурьянов рассказал о пользе книг
17:46 Более 2 тыс. человек приняли участие в мероприятиях УРАМ Тура
16:39 Марат Ахметов ознакомился с работой соцобъектов Аксубаевского района
15:55 Марат Ахметов: Татарстанцы осознанно выбирают здоровый образ жизни
13:39 Из Лаишевского района бойцам СВО отправили 39-й гуманитарный груз
13:36 Видеонаблюдение на выборах в Татарстане будут обеспечивать 2 тыс. камер
13:33 Эксперты клуба «Волга» назвали приоритеты избирателей Татарстана
13:03 Семью участника СВО из Челнов поздравили с рождением первенца
12:55 В Казани пройдет заседание Совета руководителей пенитенциарных служб стран СНГ
12:40 Футбольный манеж в Тукаевском районе откроют в следующем году
11:38 Зарипова назвала молодежь главным кадровым ресурсом Татарстана
11:12 Труженику тыла из Елабужского района Татарстана исполнилось 95 лет
11:01 Раис РТ оценил темпы строительства социальных объектов в Тюлячинском районе
10:41 Минниханов открыл четыре футбольных манежа в Татарстане
10:04 Улицы Бугульмы украсили фотографии земляков с электронной Доски почета РТ
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