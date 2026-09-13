«Это судьбы не только пациента, но и его близких»: врачи о важности соцпакета

Лечение рака может стоить миллионы рублей, что в разы больше выплаты в 1405 рублей

Льготники в Татарстане все чаще выбирают соцпакет вместо денежной компенсации. Нужные им препараты от диабета, рака и болезней сердца могут стоить очень и очень дорого. Но понимают это еще не все. О том, чем рискуют отказники и как они обедняют общий фонд обеспечения препаратами, говорили сегодня медики на пресс-конференции в «Татар-информе».