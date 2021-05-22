Источник: «Рубин» интересуется черногорским хавбеком

Казанский «Рубин» заинтересован в услугах 22-летнего полузащитника «Норрчепинга» Сеада Хакшабановича. Об этом сообщает шведская газета Expressen.

Издание утверждает, что казанцы являются лидерами в гонке за право заполучить футболиста. Также игроком сборной Черногории интересуются итальянские «Аталанта» и «Наполи».

Хакшабанович может заменить в «Рубине» грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию, которым интересуются топ-клубы Англии и Италии.

В 2020 году Хакшабанович провел 29 матчей за «Норрчепинг» и забил семь голов. В этом году на его счету семь матчей.

В сезоне-2020/2021 20-летний Кварацхелия провел 23 матча за «Рубин», забил четыре гола и сделал восемь результативных передач. Отец игрока заявил, что футболист этим летом точно уедет в Европы. Сам Кварацхелия и его агент говорят, что игрок будет уважать контракт с «Рубином», который закончится в июне 2024 года.