Источник: «Рубин» и ЦСКА интересуются игроком сборной Армении

Армянский полузащитник «Жилины» Ваган Бичахчян интересен ЦСКА и «Рубину». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Бичахчян привлек интерес обоих клубов, в ближайшее время они могут приступить к переговорам с «Жилиной», — цитирует издание свой источник.

Бичахчян перешел в «Жилину» из армянского «Ширака» в 2017 году. В минувшем сезоне 21-летний футболист принял участие в 28 матчах чемпионата Словакии и забил 11 голов. С 2020 года Бичахчян вызывается в национальную команду Армении, за которую провел 8 матчей и забил 1 гол.

Ориентировочная трансферная стоимость игрока согласно данным Transfermarkt составляет 600 тыс. евро. Контракт игрока с «Жилиной» рассчитан до лета 2022 года.