Источник: «Рубин» договорился о продаже Хакшабановича в «Селтик»

Полузащитник сборной Черногории Сеад Хакшабанович, права на которого принадлежат казанскому «Рубину», продолжит карьеру в шотландском «Селтике». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, «Рубин» близок к соглашению с шотландским «Селтиком» о продаже Хакшабановича. Клубы обсуждают полноценный переход футболиста, а не аренду, как сообщалось чуть ранее.

Напомним, черногорец перешел в «Рубин» летом 2021 года. Хавбек провел за казанцев 20 матчей, в которых забил один гол. В марте 2022 года Хакшабанович ушел в аренду в шведский «Юргорден».

В сезоне-2022/23 футболист не участвовал в матчах «Рубина».