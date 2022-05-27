Источник: Россию могут перевести в первый дивизион ЧМ, когда ИИХФ снимет отстранение

Международная федерация хоккея обсуждает вариант перевода сборных России и Белоруссии во второй дивизион чемпионата мира. Об этом в соцсетях пишет журналист Бернд Фраймюллер.

«На конгрессе ИИХФ поступило интересное предложение: объединить дивизионы 1А и 1Б. В таком случае в турнире будут принимать участие 10 команд, с четвертьфиналами, полуфиналами и финалами и вылетом худших команд. Россия и Белоруссия могут стать 11-й и 12-й командами, когда будут восстановлены», — сообщает Фраймюллер.

Россия и Белоруссия отстранены от международных хоккейных турниров в связи с украинскими событиями. Из-за отстранения обе сборные не выступают на чемпионате мира-2022, который сейчас проходит в Финляндии.

Участие команд на мировом первенстве в следующем году под вопросом. Так же, как и схема их возвращения на турнир, так как россиян и белорусов в элитной группе заменили другие сборные (Австрия и Дания).

Первый дивизион стоит ниже элитного. Победители его групп на следующий год получают право сыграть на основном чемпионате мира.