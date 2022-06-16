Источник: Российская Премьер-лига может сменить название, добавив к нему слово «Мир»
Национальная система платежных карт «Мир» может стать титульным спонсором РПЛ. Об этом сообщает «РБК-Спорт».
По информации источника, НСПК направил предложение лиге о взаимном контракте на ближайшие четыре года. По некоторым оценкам сумма контракта может превысить один миллиард российских рублей в год.
В случае заключения контракта РПЛ получит новое название – «Мир Российская Премьер-лига».
Напомним, в данный момент титульным спонсором лиги является банк «Тинькофф», соглашение с которым было подписано на три сезона.
Стоит отметить, что в пресс-службе РПЛ и НСПК комментировать данную информацию отказались.