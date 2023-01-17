Источник РИА Новости: Россия производит в разы больше снарядов крупного калибра, чем США

Россия производит в разы больше артиллерийских снарядов крупного калибра, чем некоторые конкуренты, например, Соединенные Штаты. Об этом со ссылкой на «информированный источник» сообщает РИА Новости.

По оценке собеседника агентства, «российский ежемесячный объем производства всей номенклатуры снарядов крупного калибра во много раз превосходит аналогичный показатель выпуска 155-миллиметровых снарядов в США».

В связи с этим источник выразил уверенность в том, что «снарядного голода в российской армии нет и не предвидится, в том числе с учетом имеющегося запаса боеприпасов». Кроме того, по его словам, оборонные предприятия РФ продолжат наращивать выпуск снарядов.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков написала, что Украина расходует поставляемые странами Западом снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники их производят.

По мнению экспертов, такие темпы могут сократить запасы США и государств Европы до критического уровня к лету или осени 2023 года. При этом Штаты и их союзники инвестируют в производство боеприпасов, но это вряд ли существенно изменит ситуацию до начала будущего, 2024 года.

В декабре WSJ со ссылкой на владельца чешской компании Czechoslovak Group AS Михала Стрнада уже обращала внимание на то, что Украина ежемесячно использует до 40 тыс. снарядов калибра 155 миллиметров, тогда как общее производство таких боеприпасов в Европе составляет около 300 тыс. в год.

Впрочем, недавно Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в интервью агентству Associated Press выразил готовность поставлять в США вооружение и боеприпасы, исходя из союзнических отношений.

В ноябре прошлого года стало известно, что Республика Корея продаст США 100 тыс. снарядов для последующей передачи Украине. Вместе с тем в южнокорейском Министерстве обороны тогда заметили, что на переговорах о поставках считали Штаты конечным получателем боеприпасов.