Источник рассказал о зарплате форварда ХК «Нефтехимик»

Зарплата словацкого нападающего нижнекамского «Нефтехимика» Либора Гудачека составляет 25 миллионов рублей в год. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник.

В нынешнем сезоне Гудачек несколько матчей просидел в запасе, а некоторые СМИ сообщали, что нижнекамский клуб может расторгнуть контракт с ним. В таком случае компенсация Гудачеку составит около 9 млн рублей.

В нынешнем сезоне форвард провел 7 матчей и набрал 1 (0 + 1) очко при показателе полезности «-4».