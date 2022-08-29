Источник рассказал о фактическом уничтожении квалифицированной авиации ВСУ

ВКС России и средства ПВО поразили весь имеющийся летно-подъемный состав украинской армии. Об этом ТАСС сообщил военно-дипломатический источник.

«Весь сколь-нибудь квалифицированный летно-подъемный состав бывших Воздушных сил Украины — самолетов Миг-29, Су-27 и Су-25 — эффективными действиями российских ВКС и средств ПВО фактически ликвидирован», — рассказал собеседник.

Он пояснил, что для боевых задач Киев задействовал бывших курсантов харьковского военного института, которых не было времени доучивать, это привело к катастрофическим потерям остатков украинской авиации.

По его словам, обещания стран Запада поставить Киеву новые боевые самолеты советского производства, скорее всего, так и останутся только словами.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, посче чего западные страны начали ужесточать санкции против РФ и оказывать военную помощь Киеву.