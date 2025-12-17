Инсайдер Карпов: Рашид Рахимов отправлен в отставку с поста главного тренера «Рубина»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рашид Рахимов уволен с поста главного тренера казанского «Рубина». Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

Главным кандидатом на вакантное место считается бывший наставник сборной Сербии Драган Стойкович. Также рассматривается кандидатура экс-тренера сборной Турции Фатиха Терима. При этом, как отдельно отмечает источник, назначение Владимира Федотова в «Рубин» в качестве тренера не планируется.

«Причины отставки Рахимова кроются не только в неудовлетворительных результатах, как постановил попечительский совет клуба: 7-е место, 6 очков до 6-го и 2 до 11-го при 1-й победе в 7 последних играх РПЛ после октябрьской паузы на матчи сборных + вылет из Кубка России от тульского Арсенала», — приводит информацию Карпов.

Журналист также добавляет, что руководство клуба считало, что с текущим составом команда должна была выступать лучше, занимать более высокое место и демонстрировать более яркую игру. Однако сам Рахимов был убеждён, что для этого необходимы усиления в трансферном рынке, так как нынешний состав он считал слишком слабым для выполнения поставленных задач.