Источник: призовые российских фигуристов в сезоне 2022/23 составят более 100 млн рублей

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александр Коган назвал сумму призовых фигуристов на российских турнирах сезона 2022/2023.

«Общий призовой фонд сезона больше 100 млн рублей. Это должно поддержать наших спортсменов. В призовом фонде нет ни копейки бюджетных денег. Это все на средства наших партнеров», — цитирует Когана Sport24.

Стоит отметить, что за победу в этапе «Гран-при» можно получить 500 тысяч рублей, золото на чемпионате России принесет 2,5 миллиона рублей, а за первую строчку в рейтинге по итогам сезона фигуристы заработать 5 миллионов рублей.

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