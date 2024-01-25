Источник: Позиция Турции по недопуску военных кораблей в Чёрное море не изменилась

Позиция Турции по недопуску военных кораблей в Чёрное море остается неизменной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера.

«Никаких изменений в нашей позиции нет. Конвенция Монтрё соблюдается», — сказал собеседник, комментируя заявления Вашингтона о намерении обсудить судоходство в Черном море.

Ранее помощник главы Минобороны США по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что Пентагон намерен проработать с Турцией вопрос судоходства в Черном море. Она уточнила, что в регионе нужно добиться благоприятной среды, в котором Черное море будет полностью открыто для коммерческого судоходства.

На пресс-конференции накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Пентагон не сможет добиться от властей Турции изменения правил захода в Черное море для военных кораблей.

С начала кризиса на Украине Анкара воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтре, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Конвенция, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, устанавливая для них различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств 3 неделями. В чрезвычайных ситуациях Анкара может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Также она имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медобслуживание с судов, проходящих через проливы.