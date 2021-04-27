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Ру Тат
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27 апреля 2021  16:10
Сергей Гаврилов

Источник: Полузащитник «Рубина» может перейти в «Лидс»

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Грузинский хавбек казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Англии, сообщает FootballFancast.

По сведениям источника, спортивный директор «Лидса» Виктор Орта провел переговоры с агентом 20-летнего спортсмена. Препятствием в трансфере могут стать проблемы с получением разрешения на работу в Англии. Трансфер Кварацхелии оценивается авторитетным tranfermarkt.de в 15 млн евро.

Вчера Sempre Milan со ссылкой на Il Messaggero сообщил, что Кварацхелия близок к переходу в «Ювентус». В текущем сезоне чемпионата РПЛ Кварацхелия провел 23 матча, в которых забил 4 гола и сделал 5 голевых передач, но сейчас не играет из-за травмы. Еще три гола в 8 матчах Хвича забил в рядах сборной Грузии.

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