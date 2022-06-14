Источник: полузащитник «Рубина» Коновалов уйдет в аренду в клуб Премьер-лиги

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов в ближайшее время перейдет в «Нижний Новгород». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, футболист уйдет в аренду. Для Коновалова эта аренда станет уже третьей за три сезона. Сезон 2020/21 полузащитник провел в тульском «Арсенале», 2021/22 – в грозненском «Ахмате».

С июля прошлого года 25-летний хавбек выступал в аренде в составе «Ахмата». В минувшем сезоне Коновалов в 27 матчах отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

Стоит отметить, что футболист перешел в «Рубин» в 2018 году из краснодарской «Кубани» за 300 тысяч евро. В составе казанцев игрок провел 73 встречи, в которых отметился двумя голами и 6 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1.5 миллиона евро.

Ранее в связи с истечением срока контракта «Рубин» покинули Владислав Игнатьев и Георгий Зотов.