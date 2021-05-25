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Ру Тат
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25 мая 2021  18:58

Источник: Полузащитник «Норрчепинга» Хакшабанович перейдет в «Рубин» 27 мая

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Атакующий полузащитник шведского клуба «Норрчепинг» Сеад Хакшабанович станет игроком «Рубина» в течении ближайших 48 часов. Об этом сообщает шведское издание Fotbolldirekt.

По сведениям СМИ, игроку сборной Черногории сталось пройти медосмотр, который начался сегодня и продолжится завтра. Если обследование пройдет успешно, то в четверг, 27 мая, Хакшабанович станет игроком казанского клуба.

Сделка оценивается в 50-60 миллионов шведских крон (5-6 млн евро). Сообщается, что игроком также интересовались «Аталанта», «Рома», «Брюгге», «Нью-Йорк Ред Булл», «Милан» и «Аякс».

#ФК Рубин
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