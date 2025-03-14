news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
На главную ТИ-Спорт 14 марта 2025 19:37

Источник: по решению губернатора у «Ростова» поменяется президент

Читайте нас в
Телеграм
Источник: по решению губернатора у «Ростова» поменяется президент
Фото: paokfc.gr

Греческий бизнесмен Иван Саввиди снова станет президентом «Ростова» по решению губернатора Ростовской области. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Текущий президент команды Арташес Арутюнянц, владеющий долей в 49%, передаст свои акции Саввиди. Еще часть акций бизнесмен получит от области – вероятно, 25,99%, которые планировал выкупить Арутюнянц. После этого «Ростов» станет частной командой, где блокирующий пакет (25%+1 акция) останутся за государством. Скорее всего сделка будет оформлена к лету. Оставшуюся часть нынешнего сезона южане проведут при нынешнем руководстве.

Напомним, Иван Саввиди уже занимал пост президента «Ростова» с 2002 по 2005 годы.

В данный момент «желто-синие» идут на седьмом месте в таблице РПЛ. В следующем матче «Ростов» сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится 16 марта в 17:00 по мск.

#фк ростов #премьер-лига #футбол #спорт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия

Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия

13 марта 2025
«Я благодарен за шанс на жизнь»: как пациент РКБ Татарстана живет с пересаженной почкой

«Я благодарен за шанс на жизнь»: как пациент РКБ Татарстана живет с пересаженной почкой

13 марта 2025