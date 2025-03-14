Источник: по решению губернатора у «Ростова» поменяется президент

Фото: paokfc.gr

Греческий бизнесмен Иван Саввиди снова станет президентом «Ростова» по решению губернатора Ростовской области. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Текущий президент команды Арташес Арутюнянц, владеющий долей в 49%, передаст свои акции Саввиди. Еще часть акций бизнесмен получит от области – вероятно, 25,99%, которые планировал выкупить Арутюнянц. После этого «Ростов» станет частной командой, где блокирующий пакет (25%+1 акция) останутся за государством. Скорее всего сделка будет оформлена к лету. Оставшуюся часть нынешнего сезона южане проведут при нынешнем руководстве.

Напомним, Иван Саввиди уже занимал пост президента «Ростова» с 2002 по 2005 годы.

В данный момент «желто-синие» идут на седьмом месте в таблице РПЛ. В следующем матче «Ростов» сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится 16 марта в 17:00 по мск.