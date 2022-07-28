Источник: Оздоев подписал контракт с турецким клубом

Российский полузащитник Магомед Оздоев стал игроком «Фатих Карагюмрюк», сообщает Sport24.

По информации источника, 29-летний уроженец Грозного подписал контракт с турецким клубом на два года. Команду тренирует итальянец Андреа Пирло.

С 2018 года по 1 июля 2022-го Оздоев выступал за «Зенит». В составе сине-бело-голубых он четыре раза становился чемпионом России (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22) и один раз выигрывал Кубок страны-2019/20.

Портал Transfermarkt оценивает Оздоева в 2,5 миллиона евро. В 2014-2017 гг. Оздоев защищал цвета казанского «Рубина»: 9 голов в 87 матчах.

В сезоне-2021/22 «Фатих Карагюмрюк» занял 8-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.