Источник: остановка сердца Малыхина могла произойти из-за передозировки наркотиков

Фото: ak-bars.ru

Остановка сердца экс-игрока «Ак Барса» Федора Малыхина якобы могла произойти из-за передозировки наркотических веществ. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

За три дня до смерти Малыхин перестал выходить на связь с родными. В связи с этим его отец решил приехать в его квартиру, где и обнаружил тело Федора. Сейчас оно отправлено на судмедэкспертизу, сообщает источник.

Напомним, Малыхин выступал за «Ак Барс» с 2014 по 2019 годы. С казанцами он брал Кубок Гагарина. Также Федор выступал за «Трактор», «Витязь», «Автомобилист» и «Авангард».