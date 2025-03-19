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На главную ТИ-Спорт 19 марта 2025 11:41

Источник: остановка сердца Малыхина могла произойти из-за передозировки наркотиков

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Источник: остановка сердца Малыхина могла произойти из-за передозировки наркотиков
Фото: ak-bars.ru

Остановка сердца экс-игрока «Ак Барса» Федора Малыхина якобы могла произойти из-за передозировки наркотических веществ. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

За три дня до смерти Малыхин перестал выходить на связь с родными. В связи с этим его отец решил приехать в его квартиру, где и обнаружил тело Федора. Сейчас оно отправлено на судмедэкспертизу, сообщает источник.

Напомним, Малыхин выступал за «Ак Барс» с 2014 по 2019 годы. С казанцами он брал Кубок Гагарина. Также Федор выступал за «Трактор», «Витязь», «Автомобилист» и «Авангард».

#ХК Ак барс #кхл #хоккей #спорт
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