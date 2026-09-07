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На главную ТИ-Спорт 7 сентября 2026 17:03

Источник: Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» и вылетел в Москву

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Источник: Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» и вылетел в Москву
Фото: pfcks.ru

Трансфер полузащитника «Крыльев Советов» Ивана Олейникова в «Рубин» оказался под угрозой срыва. Как сообщает журналист Иван Карпов, футболист не явился на плановый медицинский осмотр в расположение казанского клуба.

По данным источника, в ближайшее время Олейников вылетит из Казани в Москву для подписания контракта с ЦСКА. Армейский клуб перехватил инициативу на финальной стадии переговоров.

Примечательно, что ранее игрок уже посетил базу «Рубина», провел встречу с руководством и сфотографировался в футболке казанцев. Однако эти шаги, по всей видимости, не привели к достижению окончательной договоренности.

Официальных комментариев от клубов и самого футболиста пока не поступало.

#рубин казань #фк цска
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