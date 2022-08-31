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Спорт
31 августа 2022  17:52

Источник: «Нефтехимик» усилится нападающим «Сочи» Барсовым

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Нападающий футбольного клуба «Сочи» Максим Барсов продолжит карьеру в «Нефтехимике». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, кубковый матч против екатеринбуржского «Урала» (0:2) уже стал для форварда прощальным в составе сочинского клуба.

Стоит отметить, что Барсов выступает в составе «Сочи» с 2017 года. 29‑летний нападающий с 23 забитыми мячами является вторым бомбардиром в истории клуба. В текущем сезоне Премьер-лиги форвард ни разу не появлялся на поле.

Напомним, «Нефтехимик» после семи туров Первой лиги с 11 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. Следующую игру подопечные Кирилла Новикова проведут дома против ярославского «Шинника».

#футбол #ФК Нефтехимик #фк сочи
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