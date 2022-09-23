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Ру Тат
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Происшествия
23 сентября 2022  13:10

Источник назвал фейком информацию о 55 тысячах мобилизованных в Татарстане

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Источник «Татар-информа» опроверг информацию о мобилизации 55 тысяч жителей Татарстана.

В соцсетях появились сообщения о том, что якобы взломан сайт Министерства обороны России. В результате чего якобы слиты данные тех, кого мобилизуют в первую очередь.

В этой фейковой новости, в том числе, говорится о том, что в Татарстане под частичную мобилизацию попали 55 тысяч человек. По данным источника агентства, эта информация не соответствует действительности – это чистой воды фейк. 

 

#фейк #мобилизация #спецоперация
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