Источник назвал фейком информацию о 55 тысячах мобилизованных в Татарстане

Источник «Татар-информа» опроверг информацию о мобилизации 55 тысяч жителей Татарстана.

В соцсетях появились сообщения о том, что якобы взломан сайт Министерства обороны России. В результате чего якобы слиты данные тех, кого мобилизуют в первую очередь.

В этой фейковой новости, в том числе, говорится о том, что в Татарстане под частичную мобилизацию попали 55 тысяч человек. По данным источника агентства, эта информация не соответствует действительности – это чистой воды фейк.