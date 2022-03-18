Источник: «Наполи» ведет переговоры с окружением Кварацхелии

Журналист итальянского TUTTOmercato Алессио Алаймо утверждает, что «Наполи» намерен усилить состав грузинским полузащитником казанского «Рубина» Хвичей Кварацхелией.

Неапольский клуб ищет варианты усиления на следующий сезон. На днях, по данным источника, представители «Наполи» встречались с лицами из окружения Хвичи Кварацхелия, атакующего полузащитника «Рубина». Агенты были замечены в Кастельвольтурно, небольшом городе в 40 километрах от Неаполя. У «Наполи», считает Алаймо, есть преимущество в приобретении Кварацхелии, и грузинский хавбек был бы важным подкреплением, и на данный момент еще «Рома» и «Ювентус» интересуются игроком «Рубина».

По данным портала transfermarkt.ru, контракт Кварацхелии с казанским клубом действует до 30 июня 2024 года, а рыночная стоимость полузащитника составляет 16 млн.евро. С прошлого года игроком сборной Грузии интересуются клубы Англии, Испании, Италии.