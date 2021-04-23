Источник: Нападающий казанского «Ак Барса» планирует продолжить карьеру в Уфе

Уфимский «Салават Юлаев» и нападающий казанского «Ак Барса» Виктор Тихонов договорились о продолжении карьеры нападающего в Уфе, сообщает «Собкор02».

32-летний центрфорвард, внук знаменитого тренера, названный в честь деда, минувший сезон провел в казанском «Ак Барсе», записав на свой счет 23 (11+12) очка в 42 матчах регулярного чемпионата и 5 (3+2) — в 15 встречах плей-офф. В регулярке Тихонов выиграл 56,3% вбрасываний, провел 19 силовых приёмов и заблокировал 23 броска по воротам.

Контракт Тихонова с «Ак Барсом» завершается через неделю. Если форвард перейдет в «Салават Юлаев», а это главный и самый принципиальный конкурент казанцев, то этот переход станет одним из самых громких в межсезонье.

До «Ак Барса» в КХЛ Тихонов играл за «Северсталь» (Череповец) и петербургский СКА, с которым дважды становился обладателем Кубка Гагарина в 2015-м и 2017 годах. Всего в КХЛ потомственный хоккеист провел 554 матча, отметившись 257 (137+120) баллами за результативность.

В Национальной хоккейной лиге он выступал за клубы «Финикс/Аризону Койотс» и «Чикаго Блэкхоукс». В общей сложности сыграл в 111 матчах НХЛ, забросив 11 шайб и отдав 11 голевых передач. Также провел 82 матча в АХЛ за клуб «Сан-Антонио Рэмпейдж», записав на свой счет 44 (14+30) очка. С тех пор семья Тихонова проживает за океаном.

На международном уровне Тихонов-младший представлял Россию на Олимпиаде в Сочи, выиграл в том же году чемпионат мира 2014 года, где Виктор стал лучшим снайпером и бомбардиром турнира.