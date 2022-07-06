Источник: На троих игроков «Салавата Юлаева» завели уголовные дела

На нынешнего и двоих бывших игроков уфимского «Салавата Юлаева» завели уголовные дела за покупку военных билетов. Об этом со ссылкой на источник сообщает Telegram-канал Mash.

«Чтобы откосить от армии, спортсмены обратились к бизнесмену Фариту Самигуллину, который передал деньги заместителю военного комиссара по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы. Посредника взяли в апреле этого года, позже из СИЗО перевели под домашний арест», — заявил источник канала.

«Благодаря его показаниям следователи взялись за остальную преступную схему: хоккеистов, давших взятку, и начальника отделения призыва Константина Воропаева, который получал деньги (от 150 до 200 тыс. [рублей]), чтобы делать незаконные билеты», — добавил он.

Уголовное преследование грозит действующему игроку уфимского клуба Анвару Сулейманову, а также двоим экс-игрокам — Владиславу Лукину и Михаилу Воробьеву, выступающим сейчас за «Адмирал» и СКА соответственно. Тема стала актуальной после силового призыва на флот голкипера столичного ЦСКА Ивана Федотова.