Источник: Мирлинд Даку перейдет из «Рубина» в «Зенит»

Фото: rubin-kazan.ru

Албанский нападающий «Рубина» Мирлинд Даку станет игроком петербургского «Зенита». Об этом сообщает албанское издание Gazeta Blic. По информации источника, сумма сделки составит 4,5 миллиона евро.

Издание отмечает, что форвард должен пройти медосмотр уже в воскресенье, а сделка близка к завершению.

Напомним, в минувшем сезоне 27-летний форвард отметился 15 забитыми мячами и стал вторым в гонке бомбардиров РПЛ. Контракт нападающего с «Рубином» истекает в июне 2026 года.