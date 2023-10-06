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Политика 6 октября 2023 20:29

Источник: Минобороны России не обсуждает в Баку или Ереване вывод миротворцев из Карабаха

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Новость о том, что делегация Министерства обороны России обсуждает вывод миротворцев из Нагорного Карабаха, не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«Информация в ряде СМИ о том, что делегация Минобороны России обсуждает в Баку или Ереване вывод российского миротворческого контингента из Карабаха, не соответствует действительности», – заявил собеседник.

Он пояснил, что речь о плановых контактах по вопросам деятельности российского миротворческого контингента.

#нагорный карабах
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