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Источник: Минобороны России не обсуждает в Баку или Ереване вывод миротворцев из Карабаха
Новость о том, что делегация Министерства обороны России обсуждает вывод миротворцев из Нагорного Карабаха, не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
«Информация в ряде СМИ о том, что делегация Минобороны России обсуждает в Баку или Ереване вывод российского миротворческого контингента из Карабаха, не соответствует действительности», – заявил собеседник.
Он пояснил, что речь о плановых контактах по вопросам деятельности российского миротворческого контингента.
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