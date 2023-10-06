Источник: Минобороны России не обсуждает в Баку или Ереване вывод миротворцев из Карабаха

Новость о том, что делегация Министерства обороны России обсуждает вывод миротворцев из Нагорного Карабаха, не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«Информация в ряде СМИ о том, что делегация Минобороны России обсуждает в Баку или Ереване вывод российского миротворческого контингента из Карабаха, не соответствует действительности», – заявил собеседник.

Он пояснил, что речь о плановых контактах по вопросам деятельности российского миротворческого контингента.