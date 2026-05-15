Источник: Марат Сафиуллин войдет в исполком Российского футбольного союза
Сегодня состоялось краткое общее собрание клубов Российской Премьер-Лиги, прошедшее в формате видеоконференцсвязи. Главным итогом встречи стало определение кандидатов от лиги в исполнительный комитет Российского футбольного союза.

Как сообщает источник, на места выбывших членов исполкома — Арутюнянца («Ростов») и Гафина («Динамо») — согласованы кандидатуры президента «Рубина» Марата Сафиуллина и председателя совета директоров «Зенита». Таким образом, РПЛ делегирует э Сафиуллина и Константина Зырянова. Об этом сообщает инсайдер и журналист Иван Карпов в своем Телеграм-канале.

Официальное утверждение новых членов исполкома пройдет на Конференции РФС 27 июня. Кроме того, в обновленном составе появится как минимум еще один человек — вместо скончавшегося Никиты Симоняна.

#РФС #Марат Сафиуллин #фк рубин
