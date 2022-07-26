Источник: «Лукойл» заменит Федуна на посту председателя совета директоров «Спартака»

Леонид Федун будет отстранен с поста председателя совета директоров «Спартака». Его место займет первый вице-президент и владелец пакета акций компании «Лукойл» Александр Матыцын. Об этом сообщает телеграм-канал «КБ-Телега».

Отмечается, что какое-то время Федун может остаться миноритарным владельцем акций футбольного клуба, но его власть в «Спартаке» подойдет к концу. А все решения будет принимать Матыцын.

По сообщению источника, уже идут юридические процедуры по передаче акций «Лукойлу».

Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» занял десятое место по итогам чемпионата РПЛ, но выиграл Кубок России.