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Спорт
26 июля 2022  16:01
Артур Халилуллов

Источник: «Лукойл» заменит Федуна на посту председателя совета директоров «Спартака»

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Леонид Федун будет отстранен с поста председателя совета директоров «Спартака». Его место займет первый вице-президент и владелец пакета акций компании «Лукойл» Александр Матыцын. Об этом сообщает телеграм-канал «КБ-Телега».

Отмечается, что какое-то время Федун может остаться миноритарным владельцем акций футбольного клуба, но его власть в «Спартаке» подойдет к концу. А все решения будет принимать Матыцын.

По сообщению источника, уже идут юридические процедуры по передаче акций «Лукойлу».

Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» занял десятое место по итогам чемпионата РПЛ, но выиграл Кубок России.

#спартак #РПЛ #лукойл #футбол
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