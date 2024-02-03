Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Источник: Лондон предлагает направить экспедиционный корпус НАТО на Украину
Лондон предложил союзникам по НАТО рассмотреть возможность отправки экспедиционного корпуса альянса на Украину, а также установления бесполетной зоны над украинской территорией и увеличения поставок военной техники ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
Собеседник агентства отметил, что предложение Великобритания сделала «в связи с неблагоприятным для Киева развитием событий на украинском театре военных действий», однако в Лондоне понимают, что большинство членов блока сейчас вряд ли поддержат такие меры. Британская сторона рассчитывает, что союзники одобрят инициативу при значительном ослаблении ВСУ и успешном продвижении ВС России.
Королевство предлагает союзникам скрытно перебросить на Украину крупные высокоманевренные силы НАТО из приграничных районов Румынии и Польши, чтобы они заняли оборонительные рубежи по правому берегу Днепра.
«Не исключается также превентивный удар Вооруженных сил Молдавии и Румынии по Приднестровью», — сказал источник.
Также предполагается развертывание в Норвегии и Финляндии контингента НАТО и армий отдельных членов организации для «распыления» сил и средств российских войск.
«Одновременно могут быть нанесены удары по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах России», — добавил собеседник.
После таких действий натовские военные должны создать буферную зону в пределах занятых позиций, включая границу с Беларусью и территорию вокруг Киева, при этом высвободившиеся резервы ВСУ направят в зону спецоперации.
Замысел Лондона заключается в том, что НАТО якобы подорвет наступательные возможности России и ей придется пойти на переговоры.
По словам источника, подготовку такого сценария британская сторона намерена завершить к маю этого года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»