Лондон предложил союзникам по НАТО рассмотреть возможность отправки экспедиционного корпуса альянса на Украину, а также установления бесполетной зоны над украинской территорией и увеличения поставок военной техники ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Собеседник агентства отметил, что предложение Великобритания сделала «в связи с неблагоприятным для Киева развитием событий на украинском театре военных действий», однако в Лондоне понимают, что большинство членов блока сейчас вряд ли поддержат такие меры. Британская сторона рассчитывает, что союзники одобрят инициативу при значительном ослаблении ВСУ и успешном продвижении ВС России.

Королевство предлагает союзникам скрытно перебросить на Украину крупные высокоманевренные силы НАТО из приграничных районов Румынии и Польши, чтобы они заняли оборонительные рубежи по правому берегу Днепра.

«Не исключается также превентивный удар Вооруженных сил Молдавии и Румынии по Приднестровью», — сказал источник.

Также предполагается развертывание в Норвегии и Финляндии контингента НАТО и армий отдельных членов организации для «распыления» сил и средств российских войск.

«Одновременно могут быть нанесены удары по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах России», — добавил собеседник.

После таких действий натовские военные должны создать буферную зону в пределах занятых позиций, включая границу с Беларусью и территорию вокруг Киева, при этом высвободившиеся резервы ВСУ направят в зону спецоперации.

Замысел Лондона заключается в том, что НАТО якобы подорвет наступательные возможности России и ей придется пойти на переговоры.

По словам источника, подготовку такого сценария британская сторона намерена завершить к маю этого года.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.