Источник: Ломовицкий обойдется «Рубину» в 1,5 млн евро

Переход Александра Ломовицкого из московского «Спартака» обойдется «Рубину» в 1,5 млн евро, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, казанский клуб уже направил оффер на приобретение футболиста, договоренность достигнута. Сейчас игрок согласовывает условия личного контракта.

23-летний полузащитник с 2006 года находится в системе московской команды, но в основном составе провел только 31 матч, за который не отметился результативными действиями. Он три раза ездил в аренду: два раза в тульский «Арсенал» и один — в подмосковные «Химки».