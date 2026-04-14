14 апреля 2026 17:19

Источник: Квартальнов уволен с поста главного тренера минского «Динамо»
Фото: пресс-служба ХК «Динамо-Минск»

Минское «Динамо» отправило в отставку главного тренера Дмитрия Квартальнова. Об этом сообщает телеграм-канал «Хоккейные сливки» со ссылкой на источники в клубе. Официального подтверждения пока не поступало, однако, по данным инсайдеров, решение уже оформлено.

Увольнение произошло на следующий день после разгромного поражения от «Ак Барса» (0:4) в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина. «Динамо» оказалось в шаге от вылета (счет в серии 0–3).

Конфликт между Квартальновым и менеджментом клуба назревал с января 2026 года. Тогда тренер публично раскритиковал подписание легионера. За месяц до плей-офф клуб уволил помощника Квартальнова Игоря Горбенко.

Квартальнов возглавил минчан в апреле 2023 года. В текущем сезоне команда заняла рекордное 2-е место на Западе в «регулярке», но внутренний кризис перечеркнул успех. Ожидается, что клуб также покинут несколько ведущих игроков.

Муниципалитеты Татарстана увеличили количество мер поддержки участников СВО

