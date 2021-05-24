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Ру Тат
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24 мая 2021  21:30
Cергей Гаврилов

Источник: Курбан Бердыев может возглавить «Кайрат»

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Многолетний наставник казанского «Рубина» Курбан Бедыев может возглавить казахстанский «Кайрат». Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает KazFootball.kz.

По информации собеседника издания, российский специалист сменит на посту главного тренера Алексея Шпилевского, который близок к уходу из клуба. Действующий чемпион Казахстана неудачно стартовал в этом сезоне и после 13 туров одержал лишь пять побед.

68-летний уроженец Туркменистана Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина» 5 июля 2019 года и с тех пор не работал тренером. С «Рубином» он дважды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Зимой Бердыев был советником челнинского «КАМАЗа». На данный момент специалист вместе с семьей проживает в Казахстане.

#курбан бердыев
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