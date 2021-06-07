Источник: «Краснодар» предлагал «Рубину» за Макарова 5 млн евро и Уткина

Футбольный клуб «Краснодар» пытался обменять 21-летнего полузащитника Даниила Уткина в казанский «Рубина» на 23-летнего полузащитника Дениса Макарова с доплатой 5 млн евро. В казанском клубе отклонили это предложение «Краснодара», так как не заинтересованы в Уткине, сообщает Evrostavka.

В прошедшем сезоне Денис Макаров сыграл в 28 матчах РПЛ, забил семь голов и отметился одной результативной передачей. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 4 млн евро.

Даниил Уткин сыграл в 20 матчах премьерр-лиги и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 2,5 млн евро.