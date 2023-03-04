Источник: Костомаров начал приходить в себя и может немного двигаться

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров начал приходить в себя, однако нужно время, чтобы он восстановился. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.

«Роман начал приходить в себя, в сознание. Он уже может понемногу двигаться. До полного прихода в себя еще должно пройти время, но положительная динамика есть», – рассказал собеседник.

Он добавил, что окончательные выводы насчет состояния спортсмена можно будет сделать позднее.

10 января Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, позже был переведен в больницу в Коммунарке. Спортсмен находился в тяжелом состоянии, из-за этого его пришлось ввести в медикаментозную кому и подключить к аппарату ЭКМО. 7 февраля сообщалось, что врачи провели ему операцию по ампутации обеих стоп, а позднее — нескольких пальцев на руках. 20 февраля СМИ сообщили, что у Костомарова поражена часть мозга, а через пару дней стало известно, что его состояние стабилизировалось.