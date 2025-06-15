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На главную ТИ-Спорт 15 июня 2025 15:10

Источник: Коршков заработает 60 млн рублей за сезон в «Тракторе»

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Источник: Коршков заработает 60 млн рублей за сезон в «Тракторе»
Фото: ak-bars.ru

Форвард «Трактора» Егор Коршков заработает 60 млн рублей за сезон в челябинском клубе. Об этом сообщает телеграм-канал «Хоккейру». Ранее он подписал контракт с командой Бенуа Гру на 2 года.

В прошедшем сезоне Коршков выступал за казанский «Ак Барс». На его счету 23 (8+15) очков в регулярном чемпионате и одна голевая передача в плей-офф за казанский клуб.

По итогам сезона руководство казанцев расторгло контракт с нападающим, который зарабатывал в Казани 65 млн рублей за сезон.

#Ак барс #хоккей #кхл
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