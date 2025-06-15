Источник: Коршков заработает 60 млн рублей за сезон в «Тракторе»

Фото: ak-bars.ru

Форвард «Трактора» Егор Коршков заработает 60 млн рублей за сезон в челябинском клубе. Об этом сообщает телеграм-канал «Хоккейру». Ранее он подписал контракт с командой Бенуа Гру на 2 года.

В прошедшем сезоне Коршков выступал за казанский «Ак Барс». На его счету 23 (8+15) очков в регулярном чемпионате и одна голевая передача в плей-офф за казанский клуб.



По итогам сезона руководство казанцев расторгло контракт с нападающим, который зарабатывал в Казани 65 млн рублей за сезон.