Источник: Константин Шафранов может возглавить «Металлург»

Фото: ak-bars.ru

По данным сайта AllHochey.ru, Константин Шафранов входит в число претендентов на должность главного тренера магнитогорского «Металлурга».

57-летний специалист — уроженец Усть-Каменогорска и воспитанник местной хоккейной школы.

В минувшем сезоне Шафранов присоединился к «Ак Барсу» 10 октября, сменив Алексея Тертышного, а в июле 2026 года покинул казанский клуб по семейным обстоятельствам.

Тренерскую карьеру он начал в 2013 году, работая ассистентом главного тренера в «Форт-Уэйн Кометс» (2013–2016), «Амуре» (2017–2018), «Автомобилисте» (2018–2020), «Авангарде» (2020–2021) и СКА (2021–2025).

В 2021 году Шафранов стал обладателем Кубка Гагарина.