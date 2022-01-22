Источник: Иван Игнатьев отправится в аренду в самарские «Крылья Советов»

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев переходит по правам аренды в самарские «Крылья Советов». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, клубы уже договорились об аренде футболиста, и в ближайшее время об этом будет объявлено официально.

Иван Игнатьев выступает за казанский клуб с 2019 года. С тех пор 23-летний нападающий забил три гола за «Рубин» в Российской премьер-лиге, все с пенальти. За трансфер футболиста в декабре 2019 года казанцы заплатили 7 миллионов евро, сейчас Transfermarkt оценивает россиянина в 2 миллиона евро.