Источник: Игнатьев отправлен в дубль «Рубина»

Вслед за сербским форвардом Джордже Деспотовичем в дубль казанского «Рубина» отправлен нападающий Иван Игнатьев. Об этом со ссылкой на источник пишет издание «Спорт-Экспресс».

Ранее, 6 января, футболист попал на видеокамеру в нетрезвом состоянии во время празднования своего дня рождения в ночном клубе Красноярска. На тот момент клуб решил не наказывать игрока, выступающего за «Рубин» с 2019 года.

В нынешнем сезоне Игнатьев провел девять матчей во всех турнирах и результативными действиями не отметился.